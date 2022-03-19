İstanbul için son dakika kararı! Yasakla ilgili flaş gelişme, Vali Yerlikaya duyurdu

Meteoroloji raporlarına göre İstanbul’da bugün etkili olması beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. İstanbul’un farklı ilçelerinde zaman zaman etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbul Valiliği, AKOM ve İBB’nin ‘dışarı mecburiyet olmadıkça çıkmayın’ uyarılarını vatandaşlar büyük ölçüde uydu. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 30'un altında kaldı.

İSTANBUL’DA TURUNCU ALARM

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre kentte 'Turuncu' alarm verildiğini belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 03.00-06.00 arası kar 06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı beklenildiğini açıkladı.

MOTOSİKLET VE E-SCOOTER YASAĞI KALKTI

Vali Yerlikaya, dün saat 17.30’dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından yeni paylaşım yapan Vali Yerlikaya 20 Mart Pazar günü saat 10.00 itibari ile motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının kaldırıldığını açıkladı.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Vali Yerlikaya, "Kıymetli Hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün bu sabah 10.30’daki verilerine göre

İstanbul genelinde bugün: 12.00-24.00 arası kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Lütfen dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım.