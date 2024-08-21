İstanbul Havalimanı'nda mpox virüsüne karşı bilgilendirme toplantısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği virüsünün yayılmasını uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan etti. Açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı "2024 Yılı M Çiçeği (MPOX) Rehberi"ni yayımladı.

Rehberin yayımlanmasının ardından, Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimliği, havacılık paydaşları için İstanbul Havalimanı'nda bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, MPox virüsüyle ilgili merak edilenler, virüsün nasıl bulaştığı ve korunma yolları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Dr. Osman Kan ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak'ın katkılarıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, online olarak katılan Prof. Dr. Ateş Kara da hastalıkla ilgili katılımcıların sorularını yanıtladı.