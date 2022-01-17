GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündemİstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Değeri 1 milyon lira...
HaberlerGündem Haberleri İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Değeri 1 milyon lira...
ABONE OL

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Değeri 1 milyon lira...

İstanbul Havalimanı'nda Libya ve Rusya'ya kaçak olarak götürülmek istenen ve Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatı olmadığı belirtilen 1 milyon lira değerinde ilaç ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

17.01.2022 - 12:48 | | İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA)
İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Değeri 1 milyon lira...

Türk vatandaşı İbrahim K. ve Rus uyruklu Arslanali K. yurt dışına gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. Polis takibine takılan iki şüpheli havalimanı girişleri güvenlik kamera ile tespit edilirken, havalimanına geldikleri araç ise durduruldu.

Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramalarda faturasının ve Sağlık Bakanlığı onayının olmadığı kanser ilacının bulunduğu 7 bin kutu ilaç ele geçirildi.

Olay sonrası gözaltına alınan şüphelilerin yapılan GBT kontrolünde ise İbrahim K.'nın 2015 yılında El-Kaide Terör örgütüne üye olmaktan kaydı olduğu, ancak aranmasının olmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan Rus uyruklu Arslanali K. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdare Merkezi'ne teslim edildi.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta törenle karşılandı

Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile yeni bir çağın kapısını aralıyoruz

Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile yeni bir çağın kapısını aralıyoruz

Memur olmak isteyenler için yeni ilanlar açıldı! İşte memur ve sözleşmeli personel kadroları...

Memur olmak isteyenler için yeni ilanlar açıldı! İşte memur ve sözleşmeli personel kadroları...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile yeni bir çağın kapısını aralıyoruz

Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile yeni bir çağın kapısını aralıyoruz

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı KPSS şartsız personel alacak! İşte başvuru şartları!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı KPSS şartsız personel alacak! İşte başvuru şartları!

Sıradaki Haber
Tahliye davası ne kadar sürer? Kiracı ev sahibine kira bedelinin düşürülmesi için dava açabilir mi?

Tahliye davası ne kadar sürer? Kiracı ev sahibine kira bedelinin düşürülmesi için dava açabilir mi?

Sıradaki Haber
Ülkenin sokakları Türk bayraklarıyla donatıldı! Arnavutluk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor...

Ülkenin sokakları Türk bayraklarıyla donatıldı! Arnavutluk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor...

Sıradaki Haber