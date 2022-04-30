GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündemİstanbul depremi geliyor mu? Korkutan açıklama geldi
HaberlerGündem Haberleri İstanbul depremi geliyor mu? Korkutan açıklama geldi
ABONE OL

İstanbul depremi geliyor mu? Korkutan açıklama geldi

Bugün Marmara Denizi'nde meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki deprem, her zaman olduğu gibi yine akıllara olası büyük depremi getirdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Pınar, ciddi uyarılarda bulundu. Nüfusun çok büyük bir kısmının tehlike altında olduğunu belirten uzmanlar, tarihte, Marmara'da yaşanan en büyük depremin ise "küçük kıyamet" olarak adlandırıldığını ifade etti.

30.04.2022 - 15:26 |
İstanbul depremi geliyor mu? Korkutan açıklama geldi

Marmara Denizi'nde sabah saat 06.35'te, 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir merkezli deprem sonrası akıllara yine olası büyük deprem geldi. Olacağına kesin gözüyle bakılan ancak zamanı bilinmeyen deprem, her sarsıntıda akıllara gelirken, konuya ilişkin Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ve öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Pınar, CNN Türk'te katıldığı canlı gazeteci Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

"NÜFUSUN YÜZDE 95'İ TEHLİKE ALTINDA"

Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunun bir kez daha altını çizen Prof. Dr. Haluk Özener, Türkiye'nin yüzde 92'si, nüfusumuzun ise yüzde 95'inin tehlike altında olduğunu söyledi.

İstanbul depremi geliyor mu Korkutan açıklama geldi

"MISIR'DAN BİLE HİSSEDİLDİ"

Marmara Bölgesi'nde yaşanan en büyük depreme ilişkin de bilgi veren Prof. Dr. Özener 1509 yılında meydana gelen depremin şiddetinin 8 civarında olduğunu söyledi. Mısır'dan bile hissedildiğini belirtilen depremin "küçük kıyamet" olarak adlandırıldığını da ekledi.

 

Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Peş peşe açıklamalar!
İlgili Haber
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Peş peşe açıklamalar!
Deprem ile ilgili son dakika açıklaması! İstanbul, İzmir, Ankara dahil 45 ili vuracak! İl il liste belli oldu! Avrupa'dan deprem uyarısı
İlgili Haber
Deprem ile ilgili son dakika açıklaması! İstanbul, İzmir, Ankara dahil 45 ili vuracak! İl il liste belli oldu! Avrupa'dan deprem uyarısı

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İstanbul depremi geliyor mu? Korkutan açıklama geldi

İstanbul depremi geliyor mu? Korkutan açıklama geldi

Kredi müjdesi! Düşük faizli, 12 ay geri ödemesiz 60 ay vadeli!

Kredi müjdesi! Düşük faizli, 12 ay geri ödemesiz 60 ay vadeli!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul depremi geliyor mu? Korkutan açıklama geldi

İstanbul depremi geliyor mu? Korkutan açıklama geldi

Sıradaki Haber
Kredi müjdesi! Düşük faizli, 12 ay geri ödemesiz 60 ay vadeli!

Kredi müjdesi! Düşük faizli, 12 ay geri ödemesiz 60 ay vadeli!

Sıradaki Haber
Ücretler ödenmeyecek! Flaş dilekçe detayı! Çalışan milyonları ilgilendiriyor

Ücretler ödenmeyecek! Flaş dilekçe detayı! Çalışan milyonları ilgilendiriyor

Sıradaki Haber
Ukrayna’ya topyekûn yığınak! ABD'den dev yardım paketi, İngiltere'den 8 bin asker, Polonya'dan 200 tank...

Ukrayna’ya topyekûn yığınak! ABD'den dev yardım paketi, İngiltere'den 8 bin asker, Polonya'dan 200 tank...

Sıradaki Haber