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İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 şirkete kayyum atandı

11.04.2025 - 20:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL (AA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 şirkete kayyum atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, 101 şüpheliye ait 24 şirkete kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu ve 100 zanlı hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu çerçevede, aralarında İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat ve Karsal Örme AŞ'nin de olduğu, 101 şüpheliye ait 24 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.

Soruşturma kapsamında yine zanlılara ait 28 şirkete ise denetim kayyumu atandığı öğrenildi.

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