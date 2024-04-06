İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda elverişsiz hava şartları sebebiyle gemi trafiği askıya alınırken, ikinci bir duyuruya kadar bazı Şehir Hatları vapur seferlerinin de yapılamayacağı açıklandı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruda İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 04.55 itibarıyla askıya alındığı bildirildi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle ise bazı vapur seferleri yapılamayacak.
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır." denildi. Yapılan açıklamaya göre yapılamayacak seferler ise şöyle sıralandı;
Beykoz-Sarıyer
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring)
Üsküdar-Aşiyan
İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur)
07:20 Rumeli Kavağı-Eminönü
07:25 Beşiktaş-Adalar
Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer (Ring)
Üsküdar-Karaköy-Eminönü
Kadıköy-Karaköy-Eminönü
Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp
Kadıköy-Beşiktaş
Eyüp-Üsküdar