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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

19.11.2024 - 09:07 | | DHA
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı’nda sis nedeniyle gemi trafiği geçici olarak kapatıldı. Bugün sabah saatlerinde yoğun sisin etkisiyle görüş mesafesinin ciddi şekilde azalması üzerine, güvenli navigasyon için İstanbul Boğazı'ndaki tüm deniz trafiği durduruldu.

Denizcilik faaliyetlerinin güvenli bir şekilde devam edebilmesi adına, gemilerin geçici olarak beklemeye alındığı ve sisin etkisini kaybetmesiyle birlikte trafiğin yeniden açılacağı bildirildi. Yetkililer, gemi sahipleri ve kaptanlarının güvenlik önlemlerine uyarak İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

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