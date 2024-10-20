İstanbul Barosu'nun yeni başkanı İbrahim Özden Kaboğlu oldu

Haliç Kongre Merkezi'nde saat 09.00'da oy verme işleminin başladığı İstanbul Barosu 126. Genel Kurulu'nda kazanan isim Değişim için Avukatlar Grubu'nun adayı Av. İbrahim Özden Kaboğlu oldu. 11 adayın yarıştığı seçimde 7 bin 197 oy alan Av. İbrahim Özden Kaboğlu İstanbul Barosu Başkanlığı'na seçildi. Resmi olmayan sonuçlara göre Avukatların Yükselişi Grubu'nun adayı Hasan Kılıç 5 bin 537 oy ile ikinci oldu. Avukat Hakları Grubu'nun adayı Mehmet Turgay Bilge 4 bin 993 oy ile üçüncü olurken, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Filiz Saraç 4 bin 67 oy ile dördüncü oldu. Adaylardan Av. Ali Gürbüz ve Av. Filiz Saraç, seçimi kazanan Av. İbrahim Özden Kaboğlu'nu tebrik etti.

'SONUÇLAR İSTANBUL BAROSUNUN KAZANDIĞINI GÖSTERİYOR'

Sonuçların açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yapan Av. İbrahim Özden Kaboğlu, “Sonuçlar İstanbul Barosunun kazandığını gösteriyor. İstanbul Barosunun kazanması hukukun kazanması anlamına geliyor. Öncelikle bütün adayları kutluyorum. Uygar bir biçimde yarıştık. Hukukçu haysiyetine yakışır bir biçimde yarıştık ve sonuçlar yine sandıktan çıktı. Şimdi bu açıdan kuşkusuz, Değişim için Grubu kazanmış olsa da aslında bütün gruplar kazandı. Çünkü biz sürekli hukuka vurgu yaptık. Hukuku etkili kılmak için yola çıktık. Demokratik hukuk devleti için, insan haklarına dayanan laik ve demokratik cumhuriyet için yola çıktık. Sizler oylarınızla vaatlerimize oy verdiniz. Kolektif olarak katılımcı yöntemle yola çıktık. Kucaklayıcı bir yönetim kuracağımızı beyan ettik. Herkesi kucaklıyoruz" diye konuştu.

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