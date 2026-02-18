İstanbul barajlarında kritik eşik aşıldı! İşte son rakamlar

Haberin Devamı

İstanbul'un su kaynaklarından sevindiren haber geldi. Son günlerde şehri etkisi altına alan yağışlı hava barajlardaki doluluk oranlarını hızla yükselişe geçirdi. İSKİ'nin 18 Şubat itibarıyla gerçekleştirdiği son ölçümlere göre, kentin su rezervlerindeki doluluk oranı kritik eşiği aşarak yüzde 40.48 seviyesine ulaştı.

Karların erimeye başlaması, baraj göllerini besleyen derelerin debilerinin artmasıyla son 15 gün içinde doluluk oranı yüzde 33.73'den yüzde 40'ın üzerine yükseldi. İstanbul'un önemli barajlarında Ömerli barajı da hızlı yükselişten nasibini aldı. Ömer'li baraj gölünde doluluk oranı bugün itibariyle 56.64 olarak ölçüldü.

Baraj gölündeki doluluk oranı geçtiğimiz aylarda kuraklığında etkisiyle yüzde 15'e kadar gerilemişti. İstanbul'un barajlarında en dolu baraj yüzde 89.46 doluluk oranıyla Elmalı baraj gölü havzası oldu.

İstanbul'un kuzeyinde bulunan ve kısa bir süre önce adeta kuruyan Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 39.42, Papuçdere barajında ise 23.42'ye ulaştı. Bu iki baraj gölünde daha önce doluluk oranları yüzde 2'ye kadar gerileşmişti.

İstanbul'un barajlarında doluluk oranları;

ÖMERLİ %56.64

DARLIK %58.75

ELMALI %89.46

TERKOS %25.64

ALİBEYKÖY %34.23

BÜYÜKÇEKMECE %29.19

SAZLIDERE %25.55

ISTARNACALAR %74.42

KAZANDERE %39.42

PAPUÇDERE %23.42