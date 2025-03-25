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İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 80’e dayandı!

25.03.2025 - 11:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)- İ

İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 80’e dayandı!

İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağışlarla yüzde 80’e dayandı. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle baraj doluluk oranları yüzde 79.85 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz Ekim ayında yüzde 6.27'ye gerileyen Alibeyköy Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 65.05’e ulaşırken, gölü korumak amacıyla çevresinde bulunan tel örgüler sular altında kaldı.Alibeyköy Barajı havadan böyle görüntülendi.

İstanbul’da etkili olan soğuk hava dalgasının ardından, günlerce süren kar yağışıyla birlikte baraj doluluk oranlarındaki artış sürüyor. İSKİ'nin yaptığı ölçümlerde İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 79.85 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 80’e dayandı

TEL ÖRGÜLER SULAR ALTINDA KALDI

İstanbul’ın barajlarındaki hızlı yükselişten Alilbeyköy Barajı da nasibini aldı. Alibeyköy Barajında doluluk oranı yüzde 65.05’e kadar yükseldi. Barajda doluluk oranı geçtiğimiz Ekim ayı içinde yüzde 6.27’ye kadar gerilemişti. Baraj gölü havzasındaki hızlı yükseliş eskiden tamamen kuruyan üzerinde otomobille ilerlenebilen alanları tekrar suyla doldurdu. Baraj gölünün bazı alanlarında gölü korumak için yapılan tel örgülerin bir bölümünün sular altında kaldığı görüldü.

İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 80’e dayandı

ELMALI'DA YÜZDE 94.54, ÖMERLİ'DE YÜZDE 92.15

İstanbul’a su sağlayan Elmalı Barajında doluluk oranı yüzde 94.54’e ulaştı. Özellikle Anadolu yakasına su sağlayan önemli barajlardan Ömerli Baraj gölü havzasında ise doluluk oranı 92.15 olarak ölçüldü. Bir dönem doluluk oranı yüzde 20 seviyelerine gerileyen Terkos Baraj gölü havzasında ise doluluk oranı yüzde 80.62 olarak ölçüldü.İstanbul’un barajlarında güncel doluluk oranları şu şekilde.

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İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 80’e dayandı

ÖMERLİ % 92.15

DARLIK % 77.84

 

ELMALI % 94.54

TERKOS % 80.62

ALİBEYKÖY % 65.05

BÜYÜKÇEKMECE % 74.92

SAZLIDERE % 58.36

ISTARNACALAR % 49.62

KAZANDERE % 86.18

PAPUÇDERE % 84.68

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