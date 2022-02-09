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İstanbul Bakırköy'de kovalamaca! Valilik açıklama yaptı, 2 polis gözaltına alındı

Bakırköy’de polisin “dur” ihtarına uymayıp ters yönden araçlara çarpan şüpheli, polise silah göstererek kaçmaya çalıştı. Polisin araca açtığı ateş sonucu vurulan araçtaki bir kadın, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaya olarak kaçan şüpheli yakalanırken, hayatını kaybeden kız hakkında ise 7 defa kayıp başvurusu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili iki polis memuru gözaltına alındı. Öte yandan İstanbul Valiliğinden Bakırköy’de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araçla ilgili açıklama yapıldı.

09.02.2022 - 21:09 | | İHA
İstanbul Bakırköy'de kovalamaca! Valilik açıklama yaptı, 2 polis gözaltına alındı

Bakırköy-Yenibosna D-100 Karayolu üzerinde 15.00 sıralarında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü S.K. ile yanındaki Y.A.  polisle kovalamaca içerisine girdi. Yaşanan kovalamaca anında silahlı çatışmanın da olduğu öğrenilen olayda, kaçan sürücü S.K., kaza yaptıktan sonra kaçtı, kısa sürede yakalandı. Otomobilde bulunan Y.A. yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konuya ilişkin yapılan soruşturmada da 2 polisin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan, kaçan sürücünün kullandığı otomobilin kiralık olduğu ortaya çıktı. 

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliğinden bugün saat 15.15 sıralarında Bakırköy’de polisin 'dur' ihtarına uymayıp bir aracın kaçtığı ve o sırada polisin ateş açması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama yapıldı. İstanbul Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bakırköy ilçemizde bugün saat 15.10 sıralarında ekiplerimizce yapılan sabit uygulama noktasında durmayan 34 DVA plakalı araca, sözlü ve megafonla 'DUR' ihtarında bulunulmuştur. Yapılan yoğun uyarı ve takibe rağmen E-5 Güney istikametinde makas atarak kaçan araç sürücüsünün, elindeki silahı göstermesi üzerine, görevli personel tarafından, şahsı uyarmak ve aracı durdurmak amacıyla uyarı ateşi açılmıştır. Çevredeki araçlara çarparak duran araçtan yaya olarak kaçan S.K. isimli şahıs, ekiplerimizce yakalanmıştır. Araçta yapılan incelemede; ön yolcu koltuğunda bulunan Y.A.’nın, ateşli silah mermisinin isabet etmesi sonucu yaralandığının anlaşılmasıyla ivedilikle hastaneye sevk edilmiştir. Araçta bir miktar uyuşturucu madde ile 1 adet dolu tabanca şarjörü ve seyyar çakar tertibatı ele geçirilmiştir. Araç sürücüsü S.K.’nın kasten yaralama, tehdit, 6316 SKM, uyuşturucu madde kullanma gibi çeşitli suçlardan 8 adet kaydı bulunduğu anlaşılmıştır. Yaralı Y.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.”

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