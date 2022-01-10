Ä°stanbul Ardahan KÃ¼ltÃ¼r Evi gazetecileri aÄŸÄ±rladÄ±

10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼ nedeniyle Ä°stanbul Ardahan KÃ¼ltÃ¼r Evi gazetecilere ev sahipliÄŸi yaptÄ±. Ulusal ve yerel medyadan Ã§ok sayÄ±da gazetecinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinlikte mesleÄŸin sorunlarÄ± konuÅŸuldu.

BaÅŸkanÄ± Efrail Ã‡iftÃ§i ve BasÄ±ndan Sorumlu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Mihrican Deniz ile Murat KarakoÃ§'un organizasyonunda gazetecilere yÃ¶resel kaz yemeÄŸi, ekÅŸi ve Ã§eÃ§il peyniri ikram edildi. KÃ¼ltÃ¼r Evi BaÅŸkanÄ± Efrail Ã‡ifÃ§i, gazetecilerin gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlayarak, birlikte halay Ã§ekti. Keyifli etkinlik ArdahanlÄ± genÃ§ mÃ¼zisyenlerin tÃ¼rkÃ¼leri ve halay ile sona erdi.