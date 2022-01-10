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Ä°stanbul Ardahan Kültür Evi gazetecileri aÄŸÄ±rladÄ±

Ä°stanbul Ardahan KÃ¼ltÃ¼r Evi, 10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla dernek merkezinde gazetecileri aÄŸÄ±rladÄ±. Etkinlikte gazetecilere yÃ¶resel kaz yemeÄŸi, ekÅŸi ve Ã§eÃ§il peyniri ikram edildi. ArdahanlÄ± genÃ§ mÃ¼zisyenlerin tÃ¼rkÃ¼leri etkinliÄŸi renklendirdi.Â

10.01.2022 - 23:46 |
Ä°stanbul Ardahan Kültür Evi gazetecileri aÄŸÄ±rladÄ±

10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼ nedeniyle Ä°stanbul Ardahan KÃ¼ltÃ¼r Evi gazetecilere ev sahipliÄŸi yaptÄ±. Ulusal ve yerel medyadan Ã§ok sayÄ±da gazetecinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinlikte mesleÄŸin sorunlarÄ± konuÅŸuldu.

Ä°stanbul Ardahan KÃ¼ltÃ¼r Evi gazetecileri aÄŸÄ±rladÄ±

BaÅŸkanÄ± Efrail Ã‡iftÃ§i ve BasÄ±ndan Sorumlu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Mihrican Deniz ile Murat KarakoÃ§'un organizasyonunda gazetecilere yÃ¶resel kaz yemeÄŸi, ekÅŸi ve Ã§eÃ§il peyniri ikram edildi. KÃ¼ltÃ¼r Evi BaÅŸkanÄ± Efrail Ã‡ifÃ§i, gazetecilerin gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlayarak, birlikte halay Ã§ekti. Keyifli etkinlik ArdahanlÄ± genÃ§ mÃ¼zisyenlerin tÃ¼rkÃ¼leri ve halay ile sona erdi.

Ä°stanbul Ardahan KÃ¼ltÃ¼r Evi gazetecileri aÄŸÄ±rladÄ±

Ä°stanbul Ardahan KÃ¼ltÃ¼r Evi gazetecileri aÄŸÄ±rladÄ±

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Ä°stanbul Ardahan Kültür Evi gazetecileri aÄŸÄ±rladÄ±

Ä°stanbul Ardahan Kültür Evi gazetecileri aÄŸÄ±rladÄ±

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