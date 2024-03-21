İstanbul, Ankara ve İzmir’e talip başkan adayları ve vaatleri...

İSTANBUL

AK PARTİ ADAYI MURAT KURUM

650 BİN KONUT VE TÜNELLER

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum’un vaatlerinin başında kentsel dönüşüm var. Göreve gelirse 5 yıl içinde 650 bin konut inşa etmeyi vaat ediyor. Seçilirse 15 Nisan’da başvuruları almaya başlayacaklarını anlatan Murat Kurum, konutlardan 300 binini KİPTAŞ eliyle yapacaklarını söylüyor. Evini dönüştüreceklere 700 bin TL kredi desteği, 100 bin TL taşınma yardımı sözü veriyor.

1004 KİLOMETRELİK METRO

Bir diğer gündem maddesi de İstanbul’un trafiği. 2029 yılına kadar İstanbul’daki 328 kilometrelik metro hattını 650 kilometreye, 2034’te ise 1004 kilometreye ulaştıracaklarını söylüyor. Kurum’un trafiği rahatlatacak projesi İstanbul’un her iki yakasına yapılacak iki büyük tünel. Avrupa Yakası’nda 88.2, Anadolu Yakası’nda ise 34 kilometre olacak tünellerle İstanbul trafiğinin yeraltına alınacağını söylüyor. Mevcut deniz taşımacılığını 2 kat artırmayı da hedefliyor.

KADINLARA 100 BİN TL HİBE

Murat Kurum’un vaatleri arasında öne çıkanlardan bir diğeri ise işini kuracak kadın ve gençlere yapılacak 100 bin TL’lik hibe desteği. İhtiyaç sahibi öğrencilere 10 bin TL destek, gençlere yüzde 40 indirimli ulaşım vaat ediyor. Çok konuşulan bir diğer vaadi de yeni evlenecek gençlere 50 bin TL’lik beyaz eşya yardımı.

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CHP ADAYI EKREM İMAMOĞLU

SOSYAL KONUT VE HIZRAY

İstanbul’un mevcut Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu seçim dönemi için vaadi toplam 50 bin konutu yenilemek. Kentsel dönüşüme giren tüm riskli yapılara sabit taksitle 2 yıl vadeli ve faizsiz ödeme desteği, riskli ilan edilen binalara bakanlığın verdiği 5 bin 500 TL’nin üzerine 7 bin TL daha kira desteği, dar gelirli ve emeklilere ise 9 bin TL kira yardımı vaatleri arasında. Dar gelirli vatandaşlara ait 50 bin riskli konutun inşaat maliyetinin yüzde 60’ını, dar gelirli emeklilerin ise yüzde 65’ini karşılamaya talip.

İKİ YAKAYA İKİ OTOGAR

İmamoğlu’nun adeta kangrene dönüşmüş İstanbul trafiği için çözüm önerileri de var. En dikkat çekeni HIZRAY. Proje 17 ilçeden geçerek, Beylikdüzü’nden Sabiha Gökçen Havalimanı’na ekspres ulaşım sağlayacak ve İstanbul trafiğini rahatlatacak. Bunların haricinde Kurtköy ve Habipler’de raylı sistemlerle tam entegreli iki yeni otogar da yapmayı planlıyor.

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GENÇLERE VAATLERİ

İmamoğlu başkan olduktan sonra sosyal yardımlara hız vermişti. Yeni dönemde bunların daha arttırılacağını vaat ediyor. Örneğin eğitim bursundan yararlanamayan 100 bin öğrenciye ücretsiz ulaşım desteği, bölgesel istihdam ofislerine başvuranlara 3 ay süreyle günde 4 seferlik ücretsiz ulaşım hakkı gibi. İmamoğlu ayrıca 100 bin üniversiteliye 15 bin lira destek vereceklerini de söylüyor. Açtıkları kreşler, bakım evleri, öğrenci yurtları ve kent lokantaları sayısının da tüm ilçelerde artacağını vaat ediyor.

ANKARA

CHP ADAYI MANSUR YAVAŞ

GENÇLERE ÇİFTÇİLERE DESTEK

CHP’li büyükşehir adayı ve mevcut Başkan Mansur Yavaş, kampanya temalarında “Mansur Başkan” unvanını kullanıyor. Yavaş, 2019’da metropol ilçelerden aldığı yüksek oyla seçimi kazanırken, AK Parti özellikle kırsal kesimde gücünü korumuştu. Yavaş da başkanlığı devraldığında hizmette kırsala ağırlık verdi. Büyükşehir Belediyesi, 5 yılda 164 bin çiftçiye mazot, gübre, tohum, fide, damızlık ve ilaç desteği olarak 865 milyon lira yardım yaptı. Belediye toplamda 5 milyar 200 milyon TL sosyal yardım dağıttı.

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HEDEFİNDE EMEKLİLER VAR

Yeni dönem için de Yavaş’ın en önemli vaatleri yine gençler, emekliler ve kırsal kesimde tarım-hayvancılık yapan çiftçilere. Büyük çaplı projelerin eksik kalmasını, “Bana hırsız demesinler, yapamadı desinler” yaklaşımıyla açıklayan Yavaş, 2024-2029 dönemine, “Az laf, çok iş” vaadiyle talip oldu. Rakiplerine ve çoğu seçmene göre ise başkentin en önemli sorunu toplu ulaşım. İstanbul ve İzmir gibi megakentlerin tersine Ankara’da çok sınırlı metro hattı bulunuyor.

METROYA 35 KİLOMETRE EK

Döneminde 400 yeni EGO otobüsü ve birkaç köprülü kavşak tamamlayan Yavaş, 7.5 kilometrelik Dikimevi-NATO Yolu Metro Projesi’nin ihalesini yaptı. Yavaş yeni dönemde ise mevcut metrolara 35 kilometre civarında uzatma hattı; ayrıca 28 yeni katlı kavşak, 4 yeni ana bulvar, iki tünel ve 65 üstgeçit yaptırmayı planlıyor.

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AK PARTİ ADAYI TURGUT ALTINOK

38 VAATLİ SOSYAL BELEDİYE

Yavaş’ın en güçlü rakibi olan mevcut Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, toplu ulaşım sorunu ve megaproje eksikliğini gördüğünden kampanyasını “Hızlanma Zamanı” temasına kurdu. Ancak hayat pahalılığından kaynaklı gündem onu da sosyal vaatleri ön plana çıkarmaya itti. Altınok da “Sosyal belediyecilik” başlığıyla 38 vaat açıkladı. Bunlardan bazıları şöyle:

EĞİTİME BURS ÇİFTÇİYE MAZOT

“Su fiyatında yüzde 50 indirim, ihtiyaç sahibi emeklilere her ay 5 bin TL destek, çiftçilere 500 litre mazot, 20 bin üniversiteliye bin 500 TL karşılıksız burs, 10 bin üniversiteliye yurt, tüm üniversitelilere ücretsiz ve sınırsız ulaşım, ücretsiz akşam yemeği, 10 bin üniversiteliye bin liraya kiralık konut, 23 üniversitenin yerleşkesine ücretsiz ikram aracı, iki yılda tüm köylere asfalt, su ve kanalizasyon, köylerde ücretsiz su aboneliği ve 50 kuruşa içme suyu, dar gelirliye ayda 2 bin 500 TL gıda yardımı, 100 kreş, 25 gençlik merkezi.”

80 KİLOMETRE METRO HATTI

Altınok ayrıca; ulaşım çilesine çözüm olarak 2 bin yeni elektrikli otobüs, 75 yeni kavşak, 80 kilometre metro hattı vaat ediyor. İddialı iki ismin yanı sıra İYİ Partili aday Cengiz Topel Yıldırım dahil tüm adaylar milliyetçi eğilimli olduğundan Ankara Büyükşehir’de ideolojik çekişme yaşanmıyor.

İZMİR

AK PARTİ ADAYI HAMZA DAĞ

İKİ YAKA ARASI KÖRFEZ GEÇİŞİ

AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, ‘Eşsiz İzmir’ adı altında 11 başlıkta topladığı projeleriyle İzmir’i Türkiye Yüzyılı’na taşıma iddiasında. Projelerinde öncelik, ulaşım. Bu anlamda, son Başbakan Binali Yıldırım’ın İzmir Büyükşehir adaylığında gündeme gelen ‘İzmir Körfez Geçişi’ projesini hayata geçireceklerini söylüyor. Bunun, İzmir’in iki yakasını birbirine bağlayan bir köprü ve tüp geçit projesi olduğunu anlatıyor: “Bu proje 12.6 kilometre gidiş geliş 3 şeritli yol (6.9 kilometresi deniz geçişi olmak üzere), 4 bin 175 metre körfez deniz köprüsü ve yapay ada içerecek. Projeyle birlikte yapılacak raylı sistem, her iki yakadaki raylı sistemlere entegre edilecek. Bu sayede İzmir’in ulaşım ağında entegre, verimli ve hızlı bir sistem oluşturulacak.”

KÖTÜ KOKUYA SON

Hamza Dağ’ın öne çıkardığı konulardan biri de Körfez’deki koku. Bunu da, “İzmir’imizin sadece kötü kokudan arınması için değil, Körfez’imizin yeniden hayata dönmesi için olmazsa olmaz projemiz Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’nin modernizasyonu ve kapasitesinin artırılması...” sözleriyle özetliyor.

SUDA YÜZDE 50 İNDİRİM

Seçilmesi halinde 1 Nisan’da yapacakları ilk şeyin suyun fiyatında yüzde 50 indirime gitmek olacağını vaat ediyor. “5 yıl içinde 150 bin konutu yenileyeceğiz, 50 bin sosyal konutu ve 4 yöre kenti İzmir’e kazandıracağız” diyor. Dağ’ın ayrıca Tarım ve Hayvancılık Teknoparkı, Çocuk Tarım Köyü, Ekolojik Tarım Köyü gibi tarıma yönelik projeleri de dikkat çekiyor.

CHP ADAYI CEMİL TUGAY

5 YILDA 25 BİN KONUT SÖZÜ

CHP’nin adayı Dr. Cemil Tugay’ın ‘İzmir Geleceğe Doğru’ sloganıyla 9 başlık altında topladığı projelerinde ağırlık ulaşım ve kentsel dönüşüm. Alsancak Gar önü, Mürselpaşa, Anadolu Caddesi (Bayraklı Belediyesi önü) gibi kentin kilit noktalarında trafiği rahatlatmak için battı-çıktı, yeni tramvay ve metro hatları projeleri açıklayan Tugay’ın hedefinde İzmir’e metrobüs sitemini getirmek ve deniz taksi uygulamasını başlatmak var.

ÇOK YAKINDA KÖRFEZ’DE YÜZECEĞİZ

Diğer bir konu başlığı ‘Körfez’ olan Dr. Tugay, “İzmir’imizin meşhur bir büyük kanalı var. Bu projenin yenilenmeye, kapasitesinin artırılmasına ihtiyaç var. Denizin kirliliği mutlaka çözülecek. Körfez’de yüzmek hayal olmaktan çıkacak” diyor. Deprem master planı oluşturarak kentsel dönüşüm gerçekleştireceklerinin sözünü veriyor, büyükşehir olarak 5 yıl içinde 25 bin sosyal konut yapacaklarını söylüyor.

ORKESTRA VE MÜZELER...

İzmir’i sağlık ve agro turizm ile gastronominin başkenti yapmak da iddialı vaatleri arasında. Tarım 4.0’ı çiftçiye yaymak, üretici kooperatiflerini desteklemek, genç istihdamı tarıma yönlendirmek gibi hedefleri var. Projelerinde kültür-sanata da ayrı bir parantez açan Dr. Cemil Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası kuracağız. İzmir’e çağdaş sanatlar müzesi ve kent müzesi kazandıracağız” diyor.