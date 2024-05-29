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İsrail'in Refah saldırılarını kınayan tezkere TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail'in Refah saldırılarını kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi.

29.05.2024 - 16:14 |
İsrail'in Refah saldırılarını kınayan tezkere TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail'in Refah saldırılarını kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi.

TBMM'de kabul edilen tezkereden: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz.

Uluslararası mahkemelerin tüm kararlarını hiçe saymaktan çekinmeyen, işgalciliğii ve zalimliği ile bilinen Netanyuhu yönetimindeki İsrail, sivil yerleşim alanlarını hedef almayı sürdürmektedir.

 

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