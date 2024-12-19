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İsrail'in işgal ettiği Golan Tepelerine yasa dışı yerleşime MSB'den kınama

Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in 1967 yılından bu zamana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yaşa dışı yerleşim alanlarını genişletme kararına kınama mesajı yayınladı.

19.12.2024 - 12:06 | | Haber Merkezi - gazetevatan.com
İsrail'in işgal ettiği Golan Tepelerine yasa dışı yerleşime MSB'den kınama

MSB kaynakları yayınladıkları mesajda 'İsrail'in, 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz' ifadelerine yer verdi.

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