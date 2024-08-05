İsrail'e soykırım davası! Bakan Fidan: Türkiye devreye giriyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. Programı kapsamında daha sonra Mısır Dışişleri Bakanı ile basın toplantısı düzenleyen Bakan Fidan önemli açıklamalarda bulundu. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati bölgedeki savaşla ilgili "Her iki ülke de dünyanın önemli eksenini oluşturan bölgemizde güvenlik ve istikrarı öncelemektedir Özellikle Akdeniz bölgesi içerisinde kuzey komşularımızla iş birliğini önemsiyoruz. Bir istikrar ortamının temini için uygun şekilde gerçekleştirilmesini istiyoruz" dedi.

Mısır-Türkiye ilişkilerine değinen Bakan Fidan, Ankara-Kahire arasındaki bir ticaret toplantısının yakında gerçekleşeceğini bildirdi ve Mısır-Türkiye ilişkilerinin bir ivme kazandığını ifade etti.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Enerji anlamında Mısır'ı önemli bir ortak olarak görüyoruz, eğitim ve kültür alanında işbirliğini önemsiyoruz. Tabiki Gazze'deki durumları da ele aldık. İsrail'in saldırıları büyük bir tehdit. Vahşetin durması için önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimizi istişare ettik. Mısır'ın yürüttüğü ateşkes çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Bizler de bu konuda her türlü desteği vermekten çekinmedik.

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Gelinen noktada müzakereler Filistinliler yapıcı olurken oyunbozan taraf hep İsrail olmuştur. İsrail bununla da yetinmemiş ateşkes görüşmelerinin baş müzakerecisini (Haniye) öldürmüştür. Netanyahu barış istemiyor, bütün bölgeyi ateşe vermek istiyor. Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım nedeniyle yargılanan Netanyahu'nun ABD kongresinde konuşturulduğunu gördük. Türkiye olarak Gazze'ye 56 bin tondan fazla insani yardım gönderdik. Bu vesileyle Mısır Kızılayı'na teşekkür ediyorum.

Gazze'de katliamın son bulması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yoğun bir diplomasi süreci yürütüyoruz. Filistin halkı kendi yönünü kendi çizebilecek, kendi yöneticilerini kendisi seçecek güçtedir. Biz Orta Doğu haricinde Afrika konusunda da Mısır ile temasta olmak istiyoruz. Sudan'da devam eden çatışmalar bizleri derinden üzüyor, yardımlarımızı sürdürüyoruz.

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LİBYA KONUSU

Mısırlı kardeşlerimizle Libya konusundaki istişarelerimizi de artırma kararı aldık. Bölgenin iki güçlü aktörü olarak yakın işbirliğinde olacağız. Bu ülkelerimizin gücüne güç katacaktır. Bunun başarmamız bölgede huzur ve istikrar sağlayacaktır."

İSRAİL'E AÇILAN SOYKIRIM DAVASI

Bakan Fidan, İsrail'in uluslararası mahkemede soykırım suçlamasıyla yargılandığı davaya Türkiye olarak müdahil olmak için çarşamba günü dosya sunacaklarını belirtti ve 'İsrail'in tasmasını sahipleri ele almalı' dedi.