İsrail Suriye'yi füzelerle vurdu! Onlarca asker öldü

Hamas: İsrail'in Refah'ı hedef alan saldırısında en az 12 Filistinli öldürüldü. Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı yetkilileri İsrail'in Gazze'nin Refah kentinde bir evi hedef alan saldırısında en az 12 Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.

Belçikalı bakandan israil'e çağrı: Çocukları aç bırakmayı bırakın

Belçika'nın kalkınma işbirliği ve kentsel politika bakanı Caroline Gennez, Gazze'ye "yeterli" insani yardımın girmesini sağlamak için İsrail üzerindeki uluslararası baskının sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Belçikalı bakan İsrail'e 'Çocukları aç bırakmayı bırakın' dedi

Saldırıdan ilk görüntüler geldi

İsrail'in onlarca Suriye askerinin ölümüne neden olan saldırısından ilk görüntüler geldi. Resmi Suriye kaynaklarından veya İsrail Savunma Kuvvetleri'nden herhangi bir yorum gelmedi.

Tel Aviv son yıllarda Suriye’de bulunan İran ve Hizbullah’la bağlantılı militanlara yönelik sık sık saldırılar düzenlediği ancak bu eylemleri genellikle üstlenmediği biliniyor. 7 Ekim sonrası Suriye'nin başkenti Şam'da, üst düzey Hizbullah üyelerini hedef alan saldırılar yapıldı.

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Times of Israel ölü sayısını açıkladı

Times of Israel'de yer alan habere göre, İsrail'in saldırısında 33 Suriye askeri ve 5 Hizbullah üyesi öldürüldü.