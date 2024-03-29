İsrail Suriye'yi füzelerle vurdu! Onlarca asker öldü
Dünya ise Suriye'den gelen haberin şokunu yaşıyor. Sabah saatlerinde İsrail, Halep'in güney banliyösü Cibreen'de, Halep Uluslararası Havaalanı yakınında bir hedefi vurdu. Saldırı nedeniyle onlarca Suriye askeri öldü. Saldırının yapıldığı bölgeden ilk görüntüler geldi...
Hamas: İsrail'in Refah'ı hedef alan saldırısında en az 12 Filistinli öldürüldü. Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı yetkilileri İsrail'in Gazze'nin Refah kentinde bir evi hedef alan saldırısında en az 12 Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.
Belçikalı bakandan israil'e çağrı: Çocukları aç bırakmayı bırakın
Belçika'nın kalkınma işbirliği ve kentsel politika bakanı Caroline Gennez, Gazze'ye "yeterli" insani yardımın girmesini sağlamak için İsrail üzerindeki uluslararası baskının sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Belçikalı bakan İsrail'e 'Çocukları aç bırakmayı bırakın' dedi
Saldırıdan ilk görüntüler geldi
İsrail'in onlarca Suriye askerinin ölümüne neden olan saldırısından ilk görüntüler geldi. Resmi Suriye kaynaklarından veya İsrail Savunma Kuvvetleri'nden herhangi bir yorum gelmedi.
Tel Aviv son yıllarda Suriye’de bulunan İran ve Hizbullah’la bağlantılı militanlara yönelik sık sık saldırılar düzenlediği ancak bu eylemleri genellikle üstlenmediği biliniyor. 7 Ekim sonrası Suriye'nin başkenti Şam'da, üst düzey Hizbullah üyelerini hedef alan saldırılar yapıldı.
Times of Israel ölü sayısını açıkladı
Times of Israel'de yer alan habere göre, İsrail'in saldırısında 33 Suriye askeri ve 5 Hizbullah üyesi öldürüldü.