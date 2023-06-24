Isparta'da kazada ölen astsubay, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

Kaza, dün gece saatlerinde İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Isparta Kara Havacılık Okulu’nda görev yapan Astsubay Ahmet Zübeyir Taş yönetimindeki 32 ACY 761 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Takla atarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ahmet Zübeyir Taş hayatını kaybederken, eşi Aslı Taş (22) ise ağır yaralandı.

Astsubay'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gönderildi. Astsubay Ahmet Zübeyir Taş için Gariplik Camii’nde askeri tören düzenlendi. Törene; Ahmet Zübeyir Taş’ın ailesi, Kahramanmaraş Merkez Komutanı Tank Binbaşı Yaşar Erkal, Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Dal ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, helallik aldıktan sonra cenaze namazını kıldırdı. Daha sonra askerler tarafından omuzlara alınan Astsubay Ahmet Zübeyir Taş’ın cenazesi gözyaşları arasında Gariplik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

EŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, kazada ağır yaralanarak Isparta Şehir Hastanesi’nde tedaviye alınan Aslı Taş’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.