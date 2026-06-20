GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemIsparta’da feci kaza: Tur minibüsü şarampole yuvarlandı 4 kişi hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Isparta’da feci kaza: Tur minibüsü şarampole yuvarlandı 4 kişi hayatını kaybetti

Isparta’da feci kaza: Tur minibüsü şarampole yuvarlandı 4 kişi hayatını kaybetti

20.06.2026 - 19:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ISPARTA (İHA)

Isparta’da feci kaza: Tur minibüsü şarampole yuvarlandı 4 kişi hayatını kaybetti

Isparta'nın Gelendost ilçesinde kontrolden çıkan tur minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır 16 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı Köyü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köye gezi amacıyla gelen ve tur programının ardından dönüşe geçen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeylen 42 BFT 431 plakalı minibüs, köy çıkışında etkili olan yağış nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Isparta’da feci kaza: Tur minibüsü şarampole yuvarlandı 4 kişi hayatını kaybetti

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 5’i ağır olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABER

Başakşehir'de kan donduran cinayet! Başına taşla vurup çamaşır ipiyle boğdu
Başakşehir'de kan donduran cinayet! Başına taşla vurup çamaşır ipiyle boğdu

Isparta’da feci kaza: Tur minibüsü şarampole yuvarlandı 4 kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Kuvvetli sağanak sonrası Burdur'da evleri su bastı
#Gündem

Kuvvetli sağanak sonrası Burdur'da evleri su bastı

İki grup arasındaki 'kız meselesi' kavgasında kan aktı
#Gündem

İki grup arasındaki 'kız meselesi' kavgasında kan aktı

Yamaç paraşütü kayalıklara çarptı, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı
#Gündem

Yamaç paraşütü kayalıklara çarptı, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı