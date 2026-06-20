Kuvvetli sağanak sonrası Burdur'da evleri su bastı
20.06.2026 - 20:32Güncellenme Tarihi:
Burdur'da sağanak yağış sonrası bazı evleri su basarken, yollarda çamur birikintileri oluştu.
Haberin Devamı
Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde etkisini artıran sağanak yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışın etkisiyle taşkın meydana gelen noktalarda bazı evleri su bastı.
Haberin Devamı
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, su baskını yaşanan evlerde ve yollarda su tahliye çalışması gerçekleştirirken, çamur ve birikintilerin temizlenmesi için de çalışma başlattı.