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Kuvvetli sağanak sonrası Burdur'da evleri su bastı

20.06.2026 - 20:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BURDUR (İHA)

Kuvvetli sağanak sonrası Burdur'da evleri su bastı

Burdur'da sağanak yağış sonrası bazı evleri su basarken, yollarda çamur birikintileri oluştu.

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Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde etkisini artıran sağanak yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışın etkisiyle taşkın meydana gelen noktalarda bazı evleri su bastı.

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Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, su baskını yaşanan evlerde ve yollarda su tahliye çalışması gerçekleştirirken, çamur ve birikintilerin temizlenmesi için de çalışma başlattı.

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