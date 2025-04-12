Isparta'da feci kaza! Otomobil dereye uçtu: Komiser hayatını kaybetti

Kaza, saat 00.30 sıralarında Emre Mahallesi Gökçay Mesirelik Alanı yolunda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Nazım Akkoyun’un kontrolünü yitirdiği 34 DAJ 348 plakalı otomobil, dereye uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Nazım Akkoyun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Nazım Akkoyun'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Nazım Akkoyun'un cenazesinin, yarın öğle vakti memleketi Diyarbakır'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN TAZİYE MESAJI

İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, kazayla ilgili yayımladığı taziye mesajında, "Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli komiser Nazım Akkoyun, 12 Nisan 2025 tarihinde ilimizde bulunan Gökçay Mesire Alanı mevkiinde istirahatli olduğu sırada geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize sabır ve baş sağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.