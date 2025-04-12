GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemIsparta'da feci kaza! Otomobil dereye uçtu: Komiser hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Isparta'da feci kaza! Otomobil dereye uçtu: Komiser hayatını kaybetti

Isparta'da feci kaza! Otomobil dereye uçtu: Komiser hayatını kaybetti

12.04.2025 - 11:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)

Isparta'da feci kaza! Otomobil dereye uçtu: Komiser hayatını kaybetti

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Nazım Akkoyun (35), otomobilinin dereye uçtuğu kazada hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Emre Mahallesi Gökçay Mesirelik Alanı yolunda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Nazım Akkoyun’un kontrolünü yitirdiği 34 DAJ 348 plakalı otomobil, dereye uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Nazım Akkoyun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Nazım Akkoyun'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Nazım Akkoyun'un cenazesinin, yarın öğle vakti memleketi Diyarbakır'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN TAZİYE MESAJI

İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, kazayla ilgili yayımladığı taziye mesajında, "Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli komiser Nazım Akkoyun, 12 Nisan 2025 tarihinde ilimizde bulunan Gökçay Mesire Alanı mevkiinde istirahatli olduğu sırada geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize sabır ve baş sağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haberin Devamı

 

Güncel Haberler

Siirt'te mezardan ses geldi iddiası panik yarattı! Ertesi gün mezarı açtılar
#Gündem

Siirt'te mezardan ses geldi iddiası panik yarattı! Ertesi gün mezarı açtılar

Samsun'da baraj bölgesinde 36 yıldır süren ulaşım çilesi: 15 mahalle yıllardır ulaşımı feribotla sağlıyor
#Gündem

Samsun'da baraj bölgesinde 36 yıldır süren ulaşım çilesi: 15 mahalle yıllardır ulaşımı feribotla sağlıyor

Antalya Havalimanı'na yeni terminal! Bakan Uraloğlu: Yolcu kapasitesi 2 kattan fazla arttı
#Gündem

Antalya Havalimanı'na yeni terminal! Bakan Uraloğlu: Yolcu kapasitesi 2 kattan fazla arttı