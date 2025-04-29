Adana'da sağanak ve dolu yağışı, ekili alanlara zarar verdi

Saat 17.00 sıralarında şiddetini artıran sağanak ve dolu yağışı ilçede günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Camili ve Alaybeyi mahallelerinde ekili tarım arazileri, sağanak ve dolu yağışında zarar gördü. Bölgede kısa süre önce yaşanan don olayında da tarım arazilerinde zarar meydana gelmişti.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Kozan ve Feke ilçelerinde etkili oldu. Yağmur nedeniyle bir çok noktada su birikintileri oluştu.

Feke ilçesine bağlı Ormancık Mahallesi ile yüksek kesimlerde dolu yağışı kendini gösterdi. 15 dakika içinde tarım arazileri ve caddeler beyaza büründü. Dolu yağışı bölgedeki ekili alanları olumsuz etkilendi.

Köy sakinleri bu yıl yaşanan hava olayları nedeniyle önce meyvelerin zarar gördüğünü şimdi de buğday tarlaları başta olmak üzere ekili alanların olumsuz etkilendiğini kaydetti.