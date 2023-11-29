Isparta'da feci kaza! 1 ölü, başhekim ile 3 sağlıkçı yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Keçiborlu-Uluborlu kara yolu İleydağı köyü mevkisinde meydana geldi. Uluborlu Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli memur Feyzullah Canbaş'ın kullandığı 66 LB 721 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Uluborlu Devlet Hastanesi'nde acil tıp teknisyeni olarak görevli Ali Yılmaz'ın (24) kullandığı 32 AY 905 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, Feyzullah Canbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ali Yılmaz ile yanındaki görevden döndüğü öğrenilen Uluborlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Emre Ruhi Göçmen (30), aynı hastanede görevli paramedik Ahmet Uzun (30) ile Dilara Bilge (22) ise yapılan ilk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.