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Isparta-Antalya kara yolunda pikap ile otomobil çarpıştı

24.07.2026 - 23:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BURDUR (İHA)

Isparta-Antalya kara yolunda pikap ile otomobil çarpıştı

Isparta-Antalya kara yolu Burdur'un Ağlasun ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 16.00 sıralarında Isparta-Antalya kara yolu Burdur'un Ağlasun ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. (46) idaresindeki 42 BFZ 610 plakalı pikap ile R.I. (44) yönetimindeki 34 MLJ 164 plakalı otomobil çarpıştı.

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Kazada 34 MLJ 164 plakalı araçta bulunan sürücü R.I. ile S.I. (41), S.I. (19) ve B.E.I. (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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