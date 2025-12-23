İSKİ duyurdu! İstanbul'da 19 saatlik su kesintisi! Mahalle mahalle açıklandı

Haberin Devamı

İstanbul’da su kesintisi olan ilçeler 23 Aralık 2025 Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) planlı su kesintisine ilişkin güncel bilgileri yayımladı. Birçok kişi arama motorlarında “İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?” gibi sorulara yanıt arıyor.

23 ARALIK 2025 İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 23 Aralık 2025 Salıgünü bazı bölgelerde su kesintileri yaşanacak.

İSKİ, Kıraç Terfi Merkezi'nde yapılacak çalışmalar nedeniyle salı günü Esenyurt, Beylikdüzü ile Büyükçekmece'deki bazı mahallelere 19 saat boyunca su verilemeyeceğini duyurdu.

Bu ilçelerde ikamet eden İstanbullular aramalarını hızlandırdı. İstanbul sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? 23 Aralık İSKİ Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece su kesintisi sorgulama...

Üç ilçede su kesintisi yapılacak mahalleler şöyle:

"Esenyurt'ta, Akçaburgaz, Atatürk, Gökevler, İstiklal, Mehterçeşme, Mevlana, Güzelyurt, Pınar, Çınar, Fatih, Üçevler, Akevler, Mehmet Akif Ersoy, Yeşilkent, Talat Paşa, Osmangazi, Selahaddin Eyyubi, Battalgazi, Şehitler, Necip Fazıl Kısakürek ve Hürriyet mahalleleri. Beylikdüzü'nde, Cumhuriyet, Kavaklı, Yakuplu, Büyükşehir, Barış ve Adnan Kahveci mahalleleri. Büyükçekmece'de, Pınartepe, Karaağaç, Alkent 2000 ve Çakmaklı mahalleleri."