Sivas’ın 40 yıllık hayali gerçek oluyor! Kızılırmak yeniden hayat buluyor
Tarih, kültür ve doğal güzellikleri bir araya getirecek Kızılırmak Projesi’nde birinci etapta altyapı ve yol çalışmalarında sona gelindi. Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Şubat ayında üstyapı ihalesine çıkılacağını açıkladı.
Kızılırmak’ı kent yaşamıyla bütünleştirecek Kızılırmak Projesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle birlikte proje alanında incelemelerde bulunarak gelinen son durumu değerlendirdi.Eğri Köprü’nün her iki yakasını kapsayan ve projenin birinci etabını oluşturan alanda altyapı ve yol çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Başkan Uzun, Şubat ayında üstyapı çalışmaları için ihaleye çıkılacağını duyurdu.
Proje hakkında bilgi veren Başkan Uzun, birinci etabın tarihi Eğri Köprü ile Fadlum Irmağı’nın Kızılırmak’a döküldüğü alanı kapsadığını belirterek, yaklaşık 70 bin metrekarelik bir alanda çalışmalara başlandığını söyledi. Bu alanda kafe, yel değirmeni, ters ev, sokak lezzetleri alanı, yürüyüş yolları ve Tarihi Eğri Köprü çevresinde oluşturulacak Meşhurlar Parkı’nın yer alacağını ifade eden Uzun, ikinci etap için de köprüyle bağlantı sağlanacağını kaydetti.
Projenin diğer etaplarına da değinen Başkan Uzun, Bağdat Caddesi ile Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı arasının ikinci etap, buradan Kayseri karayoluna kadar olan bölümün üçüncü etap, Aksu’nun bitiminden Kızılırmak’a dökülen alanın ise dördüncü etap olarak planlandığını açıkladı. İkinci ve üçüncü etaplarda altyapı ve yol çalışmalarının devam ettiğini belirten Uzun, Kızılırmak Projesi’nin turizm başta olmak üzere kente birçok alanda önemli katkılar sunacağını vurguladı.
Başkan Uzun, “Yakında herkes görecek ki, Kızılırmak Projesi ile Sivas değişiyor, gelişiyor ve güzelleşiyor” ifadelerini kullandı.Doğayla uyumlu mimarisi, sosyal ve sportif yaşam alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yeşil alanları ve dinlenme noktalarıyla öne çıkan Kızılırmak Projesi’nin tamamlanmasıyla birlikte Sivaslıların nefes alacağı modern ve cazip bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor.