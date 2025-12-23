Sivas’ın 40 yıllık hayali gerçek oluyor! Kızılırmak yeniden hayat buluyor

3

Projenin diğer etaplarına da değinen Başkan Uzun, Bağdat Caddesi ile Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı arasının ikinci etap, buradan Kayseri karayoluna kadar olan bölümün üçüncü etap, Aksu’nun bitiminden Kızılırmak’a dökülen alanın ise dördüncü etap olarak planlandığını açıkladı. İkinci ve üçüncü etaplarda altyapı ve yol çalışmalarının devam ettiğini belirten Uzun, Kızılırmak Projesi’nin turizm başta olmak üzere kente birçok alanda önemli katkılar sunacağını vurguladı.