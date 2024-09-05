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İskenderun'da maymun çiçeği vakası tespit edildiği iddiasına yalanlama

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, "İskenderun Devlet Hastanesinde maymun çiçeği vakası tespit edildi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

05.09.2024 - 23:23 | | AA
İskenderun'da maymun çiçeği vakası tespit edildiği iddiasına yalanlama

Demiryürek, sosyal medya hesabından M çiçeği virüsü iddiasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından yayılan, 'İskenderun Devlet Hastanesinde maymun çiçeği vakası tespit edildiğine dair bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. İskenderun'daki hastanelerde teşhisi veya tedavisi yapılan maymun çiçeği hastası yoktur."

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