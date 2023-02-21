KahramanmaraÅŸ merkezli 7.7 ve 7.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki 2 yÄ±kÄ±cÄ± depremde Hatay'Ä±n Ä°skenderun ilÃ§esinde Ã§ok sayÄ±da bina, enkaza dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Sahil kenti olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla yardÄ±m gemilerinin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ä°skenderun, bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±mlarÄ±n olduÄŸu Antakya baÅŸta olmak Ã¼zere diÄŸer ilÃ§elere de lojistik Ã¼ssÃ¼ olarak hizmet verdi.

Defne merkezli 6.4 ve SamandaÄŸ merkezli 5.8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremler ise dÃ¼n akÅŸam saatlerinden itibaren ilÃ§e merkezinde paniÄŸe neden oldu.

Depremin meydana geldiÄŸi dakikalarda trafik yoÄŸunlaÅŸtÄ±. SabahÄ±n ilk saatleriyle birlikte ilÃ§e merkezinde sessizlik hakim oldu. BazÄ± kiÅŸiler, Ã§evre illerdeki yakÄ±nlarÄ±nÄ±n evlerine gitti. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, depremzedelerin boÅŸalttÄ±ÄŸÄ± evlerin Ã§evresinde yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± Ã¶nlemlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.