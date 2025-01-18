Arsuz ilÃ§esinden balÄ±k avlamak iÃ§in Ä°skenderun KÃ¶rfezi'ne aÃ§Ä±lan balÄ±kÃ§Ä± Ramazan Giravi'nin oltasÄ± bir balÄ±ÄŸa takÄ±ldÄ±. Giravi, uzun uÄŸraÅŸlar sonrasÄ± arkadaÅŸÄ±yla birlikte yaklaÅŸÄ±k 2 saat sÃ¼ren mÃ¼cadeleyle Akya cinsi 50 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸa ve 1 metre uzunluÄŸa sahip balÄ±ÄŸÄ± bota Ã§ekmeyi baÅŸardÄ±. YakaladÄ±ÄŸÄ± balÄ±k karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸayan SuÄŸurtin'in tuttuÄŸu 50 kilogramlÄ±k balÄ±k sosyal medyada da ilgi odaÄŸÄ± oldu.

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"BÃ–YLE BÄ°R BÃœYÃœK BALIK YAKALAMAK YANÄ° HÄ°SSETTÄ°KLERÄ°MÄ° HÄ°SSETMENÄ°Z Ä°Ã‡Ä°N YAÅžAMANIZ LAZIM "

BalÄ±ÄŸÄ± yakalama anÄ±nÄ± ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ± anlatan 59 yaÅŸÄ±ndaki Ramazan Giravi, "Botla yemimizi 300-400 metre aÃ§Ä±larak bÄ±raktÄ±k. Yemi bÄ±raktÄ±ktan sonra geri geldik. Ä°ki saat bekleme sonrasÄ±nda ilk balÄ±k kaÃ§tÄ±, ikincisini bekledik bir saat arayla ikincisi vurdu Mustafa abimle ben iki saat mÃ¼cadele verdikten sonra onu karadan alamayÄ±nca ikimiz bota bindik, takriben Ã¼Ã§ yÃ¼z dÃ¶rt yÃ¼z metre aÃ§Ä±ÄŸa sÃ¼rÃ¼kledikten sonra zorla almayÄ± baÅŸardÄ±k.

BÃ¶yle bir bÃ¼yÃ¼k balÄ±k yakalamak beni mutlu etti, hissettiklerimi hissetmeniz iÃ§in yaÅŸamanÄ±z lazÄ±m. Ã‡ok gÃ¼zel bir duygu. Ä°skenderun KÃ¶rfezi'nde yakaladÄ±k balÄ±ÄŸÄ±n cinsi Akya. Bu bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte ilk defa balÄ±k tuttum, 50 kilogram" ifadelerini kullandÄ±.

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