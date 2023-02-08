İskenderun Limanı'ndaki yangın kontrol altına alındı
Hatay'da, İskenderun Limanı'nda konteyner deposunda depremden sonra çıkan yangın kontrol altına alındı.
08.02.2023 - 12:50 | | İHA
Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İskenderun Limanı'ndaki yangın kontrol altına alındı. İskenderun limanındaki yangın; denizden, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alınmıştır.
Bu limanda gemi elleçleme hizmetleri verilememekte olup bekleyen gemiler diğer tesislere yönelmelidir. Körfezdeki diğer liman tesislerinde operasyonlar için engel bulunmamaktadır."