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İsfahani Mescidi ibadete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu gerçekleştirilen Ankara'daki İsfahani Mescidi, yarın yeniden ibadete açılacak.

02.01.2025 - 13:54 | | DHA
İsfahani Mescidi ibadete açıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 13'üncü yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen İsfahani Mescidi, geçen yıl restorasyona alındı. Restorasyon kapsamında, enjeksiyonlu duvar güçlendirme, özgün duvar yapılarının ortaya çıkartılması, çatı aktarımı, su yalıtımı, mekanik ve kimyasal temizlikle elektrik tesisatının yenilenmesi çalışmaları gerçekleştirildi.

İsfahani Mescidi ibadete açıldı

Restorasyonu tamamlanan mescit, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'nun katılım sağlayacağı tören ile tekrardan ibadete açılacak. Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanı tarafından İsfahani Mescidinden okunacak.

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