GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİsale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı
HaberlerGündem Haberleri İsale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı

İsale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı

04.11.2025 - 01:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Fırat AKAY/ BODRUM(Muğla), (DHA)

İsale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle tonlarca su boşa aktı.

Güvercinlik Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte sular metrelerce havaya yükseldi.

Tonlarca su caddeye akarken, sürücüler zor anlar yaşadı. İhbar üzerine bölgeye MUSKİ ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. MUSKİ ekiplerince de bölgede onarım çalışması başlatıldı. Patlayan borudaki suyun kesilmesiyle trafik normal akışına geri döndü.

Güncel Haberler

Kış yaklaştı, hasadı başladı! Tarlada 25 TL, tezgahlarda 70 TL
#Gündem

Kış yaklaştı, hasadı başladı! Tarlada 25 TL, tezgahlarda 70 TL

İsale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı
#Gündem

İsale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı

Kocaeli'de facia ucuz atlatıldı! Bir binanın kolonları çatladı, aileler korkuyla evi tahliye etti
#Gündem

Kocaeli'de facia ucuz atlatıldı! Bir binanın kolonları çatladı, aileler korkuyla evi tahliye etti