İş yerine silahlı saldırının şüphelileri kısa sürede yakalandı

28.03.2026 - 23:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (İHA)

Marmaris’te bugün akşam saatlerinde yat limanı bölgesinde bir iş yerine yönelik silahlı saldırı paniğe neden oldu. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri ilçe dışına çıkamadan yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris yat limanında bulunan bir iş yerine silahla ateş açılması üzerine ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan takip ve incelemeler sonucunda olayın failleri Marmaris’ten çıkamadan gözaltına alındı.

Sürecin, Marmaris kaymakamı Nurullah Kaya tarafından da yakından takip edildiği öğrenildi. İlçe genelinde meydana gelen olayların titizlikle değerlendirildiği, faili meçhul olay bırakılmaması yönünde çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

