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İş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

05.01.2023 - 14:53 | | İHA
İş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama: 1 yaralı

Olay, saat 13.00 sıralarında Bağlar ilçesi Emek Caddesi’nde, 2 katlı GSM bayisi binasının üst katında meydana geldi. Bayide çalışanların dinlenme yeri olarak kullandıkları alanda, gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu. Patlamada içerideki Ahmet Arif A. yaralanırken, ikinci katın penceresi de kaldırıma düştü.

İş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama: 1 yaralı

Patlamanın ardından adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzünden ve kollarından yaralanan Ahmet Arif A., ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de içeride inceleme yaptı.

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