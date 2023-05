İş kazalarının en büyük sebebi: Çalışan davranışları

Günlük hayatta evimizde, okulumuzda, çalıştığımız işyerinde çeşitli sebeplerden dolayı kazalara ve sağlığımızı tehdit edebilecek çeşitli etkenlere maruz kalabiliyoruz. Bu etmenlerin en aza indirilmesi, verilen zararların minimum düzeyde kalması için bilimsel araştırmalar kullanılarak çeşitli tanımlar ortaya çıkmış, çeşitli tedbirler alınması gerektiğine karar verilmiştir. Bu çerçevede ortaya çıkan “iş sağlığı ve güvenliği” konusu için de dünya çapında farkındalık oluşturmak için çalışmalar devam ediyor.



“TÜRKİYE İLK SIRALARDA, GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILMALI”



İş sağlığı ve güvenliği için, “İşyerinde çalışanın karşılaşabileceği fiziksel, ruhsal her türlü sağlığı tehdit edebilecek sonuçlar doğuran etkenlerin tespit edilmesi ve bunların en az orana inmesi için ortaya atılan çalışmalar” olarak tanım yapan İstanbul Esenyurt Üniversitesinden Öğr. Gör. Büşra Hancı Kurt, “Ülkemiz ne yazık ki iş kazalarında dünya ülkeleri arasında kıyaslama yapıldığı zaman ilk sıralarda yer almaktadır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliğine gerekli önem verilmeli, yasal düzenlemeler konusunda gereken önem gösterilmelidir” diyerek konuyla ilgili uyarılarda bulundu.



İŞ KAZALARININ EN BÜYÜK SEBEBİ: ÇALIŞANLARIN TEHLİKELİ DAVRANIŞLARI



Ayrıca kazaların sebepleri hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Büşra Hancı Kurt, “İş kazalarında görülen temel nedenler üç ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar; teknik sebepler, kişisel sebepler ve beklenmeyen olaylardır. Her ne kadar genel bir algı olarak iş kazalarına her zaman teknik sebeplerin sebep olduğu düşünülse de ne yazık ki iş kazalarının çok büyük bir yüzdesi çalışanların tehlikeli davranışlarından kaynaklanmaktadır” dedi.



“RAMAK KALA OLAYLAR YÖNETİME BİLDİRİLMELİ”



Bu kazaların en aza indirilmesi için neler yapılabilir sorusu ile ilgili de tavsiyelerde bulunan Kurt, “İş kazalarını minimuma indirmek, ölüm ve yaralanmaların düzeylerini en aşağıya çekmek için çalışanların alınan tüm önlemlere uyması, tüm kişisel koruyucu ekipmanları kullanması gibi tedbirlerin yanında karşılaştıkları ramak kala olayları da muhakkak yönetime bildirmesi şarttır. Ramak kala olaylar çalışanlara, iş ortamına zarar verme ihtimali varken bazı unsurlardan ötürü zarar vermeyen her olay olarak nitelendirilebilir. Ramak kala olaylar o iş yerindeki tehlikeler ile ilgili bize her zaman ipuçları vermektedir. Alınacak bu küçük önlemler iş yerlerinde kaza oranlarını azaltacak ve güvenli bir çalışma ortamı için bize gerekli zemini oluşturacaktır. Hem bizim hem iş arkadaşlarımızın güvenliği için iş sağlığı ve güvenliği şarttır” diyerek sözlerini sonlandırdı.