GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİş insanının evinden çıkanlara polis bile inanamadı! Kaçakçılık operasyonunda servet değerinde eserler bulundu
HaberlerGündem Haberleri İş insanının evinden çıkanlara polis bile inanamadı! Kaçakçılık operasyonunda servet değerinde eserler bulundu

İş insanının evinden çıkanlara polis bile inanamadı! Kaçakçılık operasyonunda servet değerinde eserler bulundu

14.05.2025 - 12:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İş insanının evinden çıkanlara polis bile inanamadı! Kaçakçılık operasyonunda servet değerinde eserler bulundu

Bursa’da kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda paha biçilmez operasyona imza atan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 66 yaşındaki iş insanının adresine yaptığı baskında Napolyon ve Osmanlı dönemlerine ait toplam 122'si altın 1009 adet sikke, 4 adet Osmanlı dönemine ait kağıt para ele geçirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışmada, aldığı istihbari bilgiler sonucunda Nilüfer İlçesinde oturan R.Ö., isimli 66 yaşındaki bir iş insanını radarına aldı.

İş insanının evinden çıkanlara polis bile inanamadı Kaçakçılık operasyonunda servet değerinde eserler bulundu

Ekipler takip ettiği şüphelinin adresine Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlediği baskında Napolyon ve Osmanlı dönemlerine ait 887 gümüş, 122 altın olmak üzere 1009 sikke 4 adet Osmanlı dönemine ait kağıt para ele geçirdi.

İş insanının evinden çıkanlara polis bile inanamadı Kaçakçılık operasyonunda servet değerinde eserler bulundu

Paha biçilmez operasyonda tarihi eserler muhafaza altına alınıp, inceleme yapılmak üzere ilgili müze müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli R.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.

İş insanının evinden çıkanlara polis bile inanamadı Kaçakçılık operasyonunda servet değerinde eserler bulundu

Güncel Haberler

Bu hastalık Türkiye'den en çok Tokat'ta görülüyor! Uzmanlardan kritik uyarı
#Gündem

Bu hastalık Türkiye'den en çok Tokat'ta görülüyor! Uzmanlardan kritik uyarı

Bakan Memişoğlu: Sağlıklı toplum için uğraşıyoruz
#Gündem

Bakan Memişoğlu: Sağlıklı toplum için uğraşıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
#Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar