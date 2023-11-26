İş insanını soyan özel şoförü çıktı! Polisler tek tek yakalandı

Olay, geçtiğimiz 2 Kasım Perşembe günü saat 10.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ithalat ve ihracat işleri yapan bir firmanın sahibi 48 yaşındaki İran uyruklu iş kadını Niloofar G. ve Hamidreza B.‘nin evinin önüne, beyaz renkli ticari marka bir araç geldi. Şüphelilerden 4’ü bir kaç dakika sonra araç içinden inerek, kadına ait eve yöneldi.

Kasayı boş araziye attılar

Evde kimsenin olmadığı bir anda içeri giren şüpheliler, evdeki kasayı alarak ikametten çıktı ve geldikleri araçla olay yerinden ayrıldı. Soygun anları ise kameralara anbean yansıdı. Eve geldiğinde soyulduğunu anlayan kadın, emniyete giderek şikayetçi oldu. Kadının evinden çalınan kasanın içinde 500 bin lira değerinde altın ziynet eşyası, içerisinde 1 milyon dolar, 130 bin Euro, 2 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet olduğu öğrenildi. Yaklaşık40 milyon lira zararı olduğunu söyleyen kadının şikayeti sorması Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Çevredeki kameraları inceleyen polis, olay günü eve gelen şahısların kullandığı aracı ve plakasını tespit etti.

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Polis hırsızları tek tek yakaladı

Plakanın O.T.‘ye ait olduğunu fakat plakanın başka bir araçta kullanıldığı belirlendi. Olaydan bir kaç gün sonra kadına ait kasa, öğle saatlerinde Eyüpsultan Pirinçci köyü yakınlarında bir arazide atılmış halde bulundu. Kasa üzerinde yapılan incelemede, herhangi bir parmak izine rastlanılmadı. Aracın içindeki diğer şüphelilerin kimlikleri de tespit edildi.

Şüphelilerden Fevzettin S.’nin (27) ise mağdur kadının şoförü olduğu belirlendi. Olayla ilgili S. ile birlikte Abdurrezzak U. (26) ve Yasin K. (42) gözaltına alındı. Şahısların ev aramalarında 127 bin dolar ve 5 bin Euro ele geçirildi. Kamuran U.‘nun (28) ise yurtdışına çıktığı tespit edildi.

Şüphelilerin 4’ü tutuklandı

Devam eden çalışmalarda Gaziosmanpaşa’daki bir otele baskın yapan polis ekipleri, Mustafa U. (24), Muhammed Talha B. (20), Ramazan Bora K. (27) ve Aybüke I.’yi (21) de gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden emniyette 1 adet suç kaydı bulunan Fevzettin S. 2 adet kaydı bulunan Abdurrezzak U., Yasin K. ve 37 suç kaydı olan Mustafa U. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şüphelilerden 3’ü adli kontrolle serbest

Yine gözaltına alınanlardan emniyette 3 adet suç kaydı bulunan Muhammed Talha B. 5 adet suç kaydı bulunan Ramazan Bora K. ve 2 adet suç kaydı bulunan Aybüke I. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca otelde yapılan aramalarda kurusıkıdan bozma silah, 6 bin 200 lira para, kolye, bileklik ve saat ele geçirildi. Soygunda kullanılan araca ise el konularak emniyet otoparkına çekildi.