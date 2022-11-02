İş arayan herkesi ilgilendiren uyarı! ‘Haberiniz olmadan suç işleyebilirsiniz’

YASİN ARSLAN | gazetevatan.com

Mersin polisi, internetten ve sosyal medyada ürün satışı yapılan dijital platformlar üzerinden iş vaadinde bulunarak sigorta ve katılım parası adı altında para topladığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. İlk tespitlere göre, 200 bin lira dolandırdığı saptanan şüphelilerin ayrıca MASAK raporu ve alınan beyanlar doğrultusunda yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları da belirlendi. 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri saptanan 40 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 32 kişi gözaltına alınırken, uzmanlar dolandırıcıların kullandığı yönteme ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Öte yandan sosyal medya üzerinden bir online pazaryerinde işe alım müdürü olarak kendini tanıtan kişi ya da kişiler, evden ve yarı zamanlı çalışma vaadi ile gönderdikleri linklerle pek çok kişiyi dolandırdı. Özellikle Twitter’da pek çok kişinin isyan ettiği olayla ilgili gazetevatan.com’a açıklama yapan Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar, internetten yaşanan dolandırıcılık haberlerinin her geçen gün artış gösterdiğini ve artık bunlara karşı farkındalık kazanılması gerektiğini söyledi.

“ÜCRETSİZ PEYNİR FARE KAPANINDA OLUR”

Vatandaşlara, sosyal medyada ya da internette gördükleri şeylerin doğru olup olmadığını analiz etme çağrısında bulunan Sansar, “Ücretsiz peynirin fare kapanında olduğunu unutmamak lazım. Dolayısıyla hem sosyal medyayı hem de interneti daha bilinçli kullanmaya özen gösterirsek bu tip mağduriyetler yaşamayız” dedi.

“RESMİ İNTERNET SİTESİNE VE SOSYAL MEDYA HESAPLARINA BAKILMALIDIR”

Sansar, dolandırıcıların her gün yeni yöntemler kullandığına dikkati çekerek, “Kullanıcıların bir anlık zafiyeti ile bu dolandırıcılık eylemleri gerçekleşebilir. Eğer sosyal medyada bir vaat gerçekleşiyorsa bununla ilgili açık kaynaklardan araştırma yapılmalıdır. Varsa resmi kurumların açıklamalarına bakılmalıdır. Örneğin kişiler, sosyal medyada bir firmanın iş ilanını gördü; hemen arama motorundan o kurumun internet sitesine ve varsa bu ilana ilişkin bir açıklama olup olmadığına bakmalıdır. Aynı zamanda kurumun sosyal medya hesaplarından böyle bir ilanın paylaşılıp paylaşılmadığına bakmalıdır. Aksi takdirde bu tip ilanlara itibar edilmemesi gerekiyor” uyarısında bulundu.

“HEMEN SAVCILIĞA BAŞVURUN”

Bir dalgınlıkla gönderilen linke tıklanması durumunda kişisel verilerin ele geçirildiğine vurgu yapan Sansar, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: “Bir para gönderdiyse hemen bankayı arayarak işlemi iptal ettirmeye çalışmalıdır. İşlemin geriye iadesinin yapılmasını istemelidir. Bununla beraber elindeki tüm doneleri silmeden hızlı bir şekilde ekran görüntüsü ve video kaydı almalıdır. Eğer sosyal medya ise buradaki linklerle birlikte en yakın Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmalıdır” dedi.

“HABERİNİZ OLMADAN SUÇ İŞLEYEBİLİRSİNİZ”

Hem şahısların yakalanması açısından hem de yaşanan mağduriyetin sürmemesi bakımından bu adımların gerçekleştirilmesinin çok önemli oluğuna vurgu yapan Sansar, “Dolandırıcılar buradaki bilgileri alarak bu kişisel verileri başka yerlerde de kullanabiliyorlar. Bunlara dikkat etmeliler. Bu da mağduriyetin katlanmasına neden oluyor. Bu yollarla alınan bilgilerle şahıslar üzerine şirket açılabilir, sosyal medya üzerinden suç teşkil edecek paylaşımlar yapılabilir. Böyle bir durumda haklıyken haksız duruma düşebilirsiniz” dedi.

Twitter üzerinden pek çok kişi kendilerine gelen mesajı paylaştı:







