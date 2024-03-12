İran dünyaya duyurdu: İsrail'in en büyük havalimanı vuruldu

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Irak'taki İslami Direniş, İsrail'in Tel Aviv yakınlarındaki en büyük havalimanı Ben Gurion'u vurduğunu açıkladı. İran destekli grubun açıklaması sonrası İran devlet televizyonu saldırı haberini doğruladı. İslami Direniş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıda kullanılan drone'un görüntülerine de yer verdi.

Ürdün, Irbid bölgesinde bulunan drone kalıntılarının ardından soruşturma başlattı. Ürdün'ün resmi Petra haber ajansına göre, Ürdün güvenlik güçleri kuzey Irbid bölgesinde bir insansız hava aracının kalıntılarını tespit etti. Bir güvenlik sözcüsünün aktardığına göre raporda önemli bir hasar meydana gelmediği ve soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Duyuru, İran destekli milislerden oluşan bir grup olan Irak'taki İslami Direniş'in İsrail'in Ben Gurion Havaalanını hedef aldığını açıklamasından sonra geldi.

İslami direniş, Ben Gurion Havalimanı'na drone saldırısını üstlendi

İran destekli Şii radikal grupların şemsiye grubu olan Irak'taki İslami Direniş, İsrail'in Tel Aviv yakınlarındaki en büyük havalimanı Ben Gurion'a düzenlenen insansız hava aracı saldırısını üstlendi.

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İran devlet televizyonu Press TV saldırıyı doğruladı. Press TV 'Irak direnişi İsrail'in ana havaalanını insansız hava aracıyla vurdu' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Irak'taki İslami Direniş, ABD destekli İsrail savaşına katlanan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere verdiği desteği sürdürmek amacıyla İsrail rejiminin ana havaalanını vurdu. Direniş, açıklamaya, uçağın belirlenen hedefin üzerine ulaştığında mermi fırlattığını gösteren operasyonun görüntülerini de ekledi.'

İslami Direniş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıda kullanılan drone'un görüntülerine de yer verdi.

CENTCOM, Husi füzelerinin Kızıldeniz'deki gemiye ateşlendiğini doğruladı

ABD ordusunun Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin Singapurlulara ait ve Liberya bandıralı “Pinokyo” adlı gemiye iki gemisavar balistik füze ateşlediğini doğruladı.

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Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşme planlamadığını söyledi

ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir görüşme planlamadığını söyledi. Biden ayrıca İsrail parlamentosuna hitap etme planının olmadığını da sözlerine ekledi.