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İran, ABD üslerini vurdu! MSB: Bölgedeki birliklerimiz güvende

23.06.2025 - 21:31Güncellenme Tarihi:
İran, ABD üslerini vurdu! MSB: Bölgedeki birliklerimiz güvende

Milli Savunma Bakanlığı, İran füze saldırılarının Türk üslerinde herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran tarafından Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik 23 Haziran’da gerçekleşen ve basına da yansıyan füze saldırıları ile ilgili olarak bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Birliklerimizde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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