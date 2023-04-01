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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

01.04.2023 - 20:17 | | ANKARA, (DHA)
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 terörist teslim oldu

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" ifadeleri kullanıldı. (DHA)

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