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Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından döşenen EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından döşenen ve yaklaşık 3 kilo plastik patlayıcı ile desteklenen el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğinin imha edildiğini duyurdu.

14.11.2023 - 13:12 | | DHA
Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından döşenen EYP imha edildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "PKK'lı teröristleri teker teker etkisiz hale getiren kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor.

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam eden Mehmetçik, teröristler tarafından önceden döşenmiş ve yaklaşık 3 kilogram plastik patlayıcı ile desteklenmiş EYP düzeneğini tespit ederek imha etti" denildi.

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