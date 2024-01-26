Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
26.01.2024 - 10:26 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" denildi.