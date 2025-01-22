Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
22.01.2025 - 13:51Güncellenme Tarihi:
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.
MSB'den gelen açıklama şöyle:
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
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