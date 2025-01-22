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GündemIrak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

22.01.2025 - 13:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

MSB'den gelen açıklama şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!

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