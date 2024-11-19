GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen ani hava harekatı ile 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

19.11.2024 - 13:58 |
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen ani hava harekatı ile 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

 

    GÜNCEL HABERLER

    Zam geliyor! Milyonlarca vatandaşın geliri artacak

    Zam geliyor! Milyonlarca vatandaşın geliri artacak

    Antalya'da tuvaletten gelen çığlık sesleri polisi alarma geçirdi!

    Antalya'da tuvaletten gelen çığlık sesleri polisi alarma geçirdi!

    Ordu'daki çocuk istismarı olayında Bakanlık devreye girdi!

    Ordu'daki çocuk istismarı olayında Bakanlık devreye girdi!