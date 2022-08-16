Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
16.08.2022 - 10:31 |
Ukrayna'dan 5 gemi daha yola çıktıMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Bakanlık yaptığı açıklamada, "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor." ifadelerine yer verdi.
Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2022
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/SnxJGnqxAw