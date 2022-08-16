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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

16.08.2022 - 10:31 |
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ukrayna'dan 5 gemi daha yola çıktıMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor." ifadelerine yer verdi.

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    Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi