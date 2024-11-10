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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

10.11.2024 - 14:00 |
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.

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