Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
10.11.2024 - 14:00 |
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.