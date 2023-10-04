Irak'ın kuzeyinde 22 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) yönelik hava harekatları düzenlendiği, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 22 hedefin imha edildiği belirtildi.

Harekatın, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halklara ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda düzenlendiği bildirildi.



'TSK, TERÖRLE MÜCADELEYE TEK BİR TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR DEVAM EDECEKTİR'



İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" denildi.

Haberin Devamı

Bakan Güler, İçişleri Bakanlığı'nın önünde gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nda açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelenin artan bir şiddetle devam edeceğini vurgulayan Güler, şunları söyledi:



"Malumunuz olduğu üzere, pazar günü İçişleri Bakanlığı'mızın önünde bir terör saldırısı oldu. Kahraman polislerimiz bu girişime anında karşılık vererek 2 teröristi de etkisiz hale getirdi. Bu vesileyle, yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyor, tüm İçişleri Bakanlığı camiamıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ayrıca hain teröristlerce Kayseri'de şehit edilen Mikail Bozlağan kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, asil milletimize başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bizim terör karşısındaki tutumumuz, ilk günden beri değişmeden aynı esaslarla devam ediyor. İlgili birimlerimizin yaptığı çalışmalar sonucunda 2 teröristin PKK/KCK, PYD/YPG üyesi oldukları ve Suriye'den gelerek bu eylemi yaptıkları tespit edildi. Öncelikle Suriye ve Irak'ta PKK/KCK, PYD/YPG'nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar, artan bir şiddetle, azim ve kararlılıkla terörle mücadelemiz devam edecektir."

Haberin Devamı