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MSB Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri’nin dün akşam Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerinin vurduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

04.10.2023 - 18:59 |
MSB Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri’nin dün akşam Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini vurduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Hava Kuvvetlerimiz, dün akşam Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini işte böyle yok etti” ifadelerine yer verildi.

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