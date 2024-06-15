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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması yapıldı.

15.06.2024 - 11:52 |
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe Kilit bölgelerindeki 8 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

 

 

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